Мнение: О КСЖ

27.02.2020, 22:10, Разное

КСЖ (казановы-с-жабрами) — это подвид онегиных, отличающийся от чистых онегиных тем, что их ресурс секса нередко в конфликте с ресурсом любви.

У онегиных равномерно фрустрировано то и другое, а у КСЖ между тем и другим — свистопляска.

Про КСЖ я писала много раз. Дайте ссылки, пожалуйста, на посты последних двух лет, на старые не нужно. Самое важное я всегда повторяю.

Вот и опять придется повторить кое-что, поскольку тема КСЖ животрепещет.

В новом сезоне ситуация КСЖ будет в центре и неплохо было бы понять этот тип лучше, тем более он наиболее распространен среди мужчин (ближе к онегиным или ближе к казановам, с большой К или с большой Ж, или равными).

Вот чего никак не могут понять некоторые женщины, особенно травмированные опытом с КСЖ.

Конфликт между К и Ж и уровень проблем КСЖ в обоих ресурсах зависят от степени их заморозки.

КСЖ-нерыба не имеет выраженных внутренних конфликтов, в обоих ресурсах у него дела хорошо.

КСЖ-рыба имеет конфликты в обоих ресурсах и между ними (противоречие между сексом и любовью), но куда меньше, чем КСЖ-рапан.

Виды фрустрации (онегины-печорины-казанова) — это не степени фрустрации, не выраженность фрустрации, а сама ее конструкция.

Печорины не имеют преимуществ по части границ и локуса перед КСЖ-нерыбами и казановами-нерыбами, а рыбаки и вовсе не имеют никаких видов фрустраций. Про рыбака мы можем говорить только, к какому типу он относился раньше. Это может оставаться на нем как некоторый отпечаток вкусов и особенностей внешности, но никакой фрустрации у него не будет.

И КСЖ-нерыбы характерны почти тем же, нерыбы отличаются от рыбаков тем, что иногда они все-таки ведут себя как рыбы, и тогда черты их фрустрации в них видны. Не факт, что вы сможете отличить нерыбу-КСЖ от печорина, а в некоторые моменты от казановы-нерыбы. Влюбленный КСЖ-нерыба похож на нерыбу-онегина.

Кстати, об онегиных. Онегин-нерыба — это идеальный тип мужчины. Ничего лучше женщина может не мечтать для себя в любви.

КСЖ-нерыбы — примерно то же самое. Нет большой разницы. Не тип фрустрации делает КСЖ непостоянными, быстро остывающими, взрывными, а уровень фрустрации, то есть уровень той самой заморозки.

КСЖ-рапаны ужасны. Но и онегины-рапаны не лучше. Казанов-рапанов не бывает, но казановы-рыбы приносят проблем не меньше, чем КСЖ-рыбы.

Нет разницы. Мы изучаем типы фрустрации для лучшего понимания, что это такое. Но любая фрустрация становится меньше, если вы снимаете корону и правите локус контроля, формируете границы и учитесь управлять своим фокусом внимания.

Но если мы говорим про конфликт между К и Ж у КСЖ, мы рассматриваем выраженный конфликт, то есть КСЖ-рапанов и КСЖ-рыб, и вот эти КСЖ будут иметь ряд особенностей, усложняющих жизнь им и их женщинам иногда.

В сериале есть несколько КСЖ.

Основной КСЖ, собственно КСЖ.

Это нерыба. У него имидж и стиль поведения плохого парня, который так любят белладонны и многие рапунцели и некоторые белоснежки.

При появлении в сериале этот герой вызвал бурю эмоций у читательниц. Половина его возненавидели, треть отнеслись с показным равнодушием, а самые честные — с любопытством или даже с симпатией.

Когда КСЖ влюбился в Алису, он понравился почти всем.

На том и построен имидж плохих парней, на контрасте между тем, какие они плохие, но хорошие с любимой женщиной. Это всегда очень кормит женскую корону и в них влюбляются. Нельзя сказать, что «хорошие парни» вежливы и предупредительны, онегины-рапаны все время включают Училку и Штурмана, и вот это — настоящее хамство. КСЖ в сериале никому не хамит, хотя в некоторых местах так кажется женщинам с плохой эмпатией, которые ставят себя на место героини, не видя отличий между ней и собой. Например, они представляют себя на месте Белоснежки и не понимают, что они на этом месте никогда бы не оказались, а если бы вдруг оказались, воспринимали все иначе. Вот это плохая эмпатия — не делать скидку на контекст. С Дианой КСЖ тоже ведет себя сверху и тем бесит многих, кто не понимает, что Диане нравится такое обращение. Она не просто это терпит, ей это нравится. Не нравится ей то, что КСЖ изменяет ей и не слишком ее любит, но это уже другая история. В КСЖ очень много недостатков, но в любви он достаточно успешен, все его проблемы от фрустрированной работы и экономики, а не в любви.

Те не очень умные тролли, которые постоянно пишут, что КСЖ не хватает чувственности в сексе, но они подобны бездушным секс-машинам, совсем ничего не понимают в КСЖ. Как будто никогда их не видели (а только о них мечтали).

КСЖ хватает чувственности в сексе и даже более того. А вот секс-машины они далеко не всегда и даже редко.

КСЖ нестабильны, иногда они фрустрированы в сексе не меньше онегиных. Иногда их уносит внешний поток и они впадают в аддикцию.

Секс-машины скорее онегины-рапаны, молодые и здоровые, решившие осчастливить женщину. Вот эти способны на монотонные марафоны. Пока не дойдут до отвращения или не доведут туда же женщину.

КСЖ любят эмоциональный секс, либо «очень грязный», либо очень откровенный, связанный со вскрытием бессознательных слоев, потайных страхов и комплексов. Белладонны и белоснежки потому и любят КСЖ, что мало с кем можно получить такое погружение в инферну, по которой сексуальные девушки всегда немного тоскуют.

У КСЖ-рапанов это все то же есть, однако у них велик контраст между состоянием К и Ж. Создается ощущение, что их белое пальто надето на голое тело, они ходят застегнувшись и надев его капюшон как куклуксклановцы, а потом распахивают это пальто как эксгибиционисты и под ним — сплошной разврат. Но это рапаны и некоторые рыбы

Вот два КСЖ-рыбы. Американские ухажеры Золушки.

Оскар ближе к рапану, у него большая корона Сокровища, которая легко превращается в корону Спасателя, поэтому он сидит во френдзоне у Золушки, довольный собой. Он веселый и приветливый парень. Такие КСЖ следуют за возлюбленной по пятам, надеясь когда-нибудь подстеречь момент, затащить ее в постель, и дальше уже быстро влюбить ее в себя, поскольку под короной считают, что в сексе они неотразимы. Но это почти рапан.

Мигель — КСЖ-рыба, он тоже самоуверен. Он не согласен сидеть во френдзоне и даже готов поссориться с Золушкой, когда она отводит ему место там. Однако он надевает на нее много колпачков, когда она выходит замуж за Онегина, он решает, что она бросила его из-за недостаточно серьезного отношения. Он не предложил ей брак, поэтому она и бросила его.

Что можно сказать об Оскаре и Мигеле по части секса? Оскар скучен, благодаря своей короне Сокровища, но считает себя великолепным и очень старается осчастливить женщину. У него наверняка есть подружки, которые влюблены в него, есть те, которые как и Золушка, отказали ему. Он обычный парень, любящий девушек, но быстро остывающий к ним. Типичный КСЖ-рыба.

Мигель больше похож на героя по имени КСЖ, он более брутальный и более горячий, меньше упивается собой и больше видит интересы женщины. Наверняка он хороший любовник и Золушке скорее всего нравился, но не настолько, чтобы она влюбилась в него и забыла Онегина.

Вот типичные КСЖ. Понятно, что глупости по поводу их бездушности или плохого отношения к женщинам — это бред?

Плохо относятся к женщинам те, кто сильней фрустрированы. А у всех КСЖ разная степень фрустрации как и у онегиных.

Вот еще один очень типичный КСЖ. Петя. В блоге это имя звучит как отдельный тип.

Петя — хороший парень, иногда немного плохой. Но это по имиджу. А по сути он КСЖ-рыба, с большой Ж.

Это значит, что он серьезный, в основном гиперответственный, но он не онегин, а КСЖ, поэтому секс ценит временами намного больше, чем любовь, и иногда страдает от конфликта между тем и этим.

С первой женой он много ссорился и дрался (как все КСЖ-рыбы), пока она сбежала от него в Америку к новому мужу.

Теперь Петя оплакивает потерю дочки и ездит в Америку два раза в год.

У Пети как и у КСЖ бывали любовницы, но он менее успешен, поскольку рыба. Всех, кто к нему остывал, он оплетал зеленым виноградом, он был уверен, что остывал сам.

В Белоснежку он влюбился благодаря ее сексуальности и обаянию, но отношения их были очень конфликты, поскольку он — рыба, а Белоснежка материально зависима и опоры ее шатаются.

Отцепиться от Белоснежки он так и не смог, хотя и хотел порвать с ней. Ум, который у КСЖ-рыб с сердцем не в ладах, говорил ему, что Белоснежку надо оставить, она неверная, нечестная, безалаберная, нищая, у нее двое детей, она была им плохой матерью. Но сердце, а точнее тело тянуло его к Белоснежке, особенно в разлуке. Он не находил места без нее и был вынужден стоять на коленях и звать обратно.

Разве Петя похож на холодного и бесчувственного?

Скорее уж наоборот слишком горяч и чувственен, не способен трезво мыслить. Раб своей сексуальности.

В результате Белоснежка села ему на шею, со своими двумя детьми, бывшим мужем, его женой, родила ему нового ребенка, а Петя все так же хочет ее, хотя временами и злится.

Белоснежка могла бы построить с Петей хорошую жизнь, если бы думала о своих опорах, а не о комфорте за его счет.

Давайте обсудим этот тип, друзья.

Всех героев и ваши мысли о них.

И еще такой вопрос, почему многих женщин так бомбит на тему КСЖ?

Про Петю тоже многие девушки писали, что он противен, поскольку то любит Белоснежку, то пилит ей мозг.

Рыбы все пилят партнерам мозг. Все. Это их общая черта. А рапаны этот мозг и вовсе выносят.

Уважение границ нормальное начинается с уровня нерыбы.