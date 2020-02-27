Турция сделала заявление о необходимости перемирия в Идлибе

27.02.2020, 22:06, Новости дня

Турецкие официальные лица заявили на переговорах с российскими коллегами в Анкаре о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня в сирийском Идлибе.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел Турции.

Отмечается, что Анкара считает, что необходимо придерживаться договоренностей, достигнутых в Сочи, а также не допустить ситуации, при которой гражданское население сирийской провинции будет вынуждено мигрировать.

В начале февраля после того, как российские и турецкие военные попытались ввести режим перемирия, ситуация в Идлибе резко обострилась из-за того, что террористы усилили свои атаки.

26 февраля турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил о готовности своей страны задействовать всю военную мощь при проведении операции в Идлибе, которая, по его словам, является "лишь вопросом времени".

8 и 10 февраля в Анкаре прошли переговоры между официальными лицами РФ и Турции, на которых в первую очередь обсуждалась ситуация в Идлибе. После этого в Москве состоялись консультации на сирийскую тему.

В итоге, по словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, его страна не получила желаемого результата от переговоров, а министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу не исключил, что "в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов".



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