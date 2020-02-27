Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

27.02.2020, 22:06, Новости дня

Матчем в Подольске между местным "Витязем" и ярославским "Локомотивом" завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда одолели гостей лишь по буллитам со счетом 5:4 и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, опередив нижегородского "Торпедо".

Таким образом, определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На Западе ЦСКА сыграет с торпедовцами, СКА – с "Витязем", "Йокерит" – с "Локомотивом", а московское "Динамо" – со "Спартаком".

На Востоке пары выглядят следующим образом: "Ак Барс" – "Нефтехимик", "Барыс" – "Металлург", "Авангард" – "Салават Юлаев", "Автомобилист" – "Сибирь".

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.



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