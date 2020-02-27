«Избегайте близких контактов». В СНБО Украины назвали восемь правил для профилактики коронавируса. Видео
27.02.2020, 22:06, Новости дня
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Видео: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook
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27.02.2020, 22:06, Новости дня
видео
Видео: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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