В Сирии уничтожен турецкий беспилотник, пытавшийся атаковать армию страны

27.02.2020, 22:06, Новости дня

Противовоздушная оборона Сирии уничтожила 25 февраля турецкий ударный беспилотник, который нарушил сирийское воздушное пространство и хотел атаковать правительственную армию.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, сирийские зенитчики сбили турецкий многоцелевой беспилотный летательный аппарат TAI Anka, снабженный ударным оружием.

Журавлев подчеркнул, что в нарушение сочинских договоренностей Турция огнем артиллерии поддерживает в Идлибской зоне наступление боевиков на позиции сирийской армии.

Ранее сообщалось о том, что министерство иностранных дел Турции на переговорах с российскими коллегами в Анкаре заявило о необходимости установить режим прекращения огня в Идлибе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Жительницу Омской области возили из одной больницы в другую, пока она не умерла

24.02 / Цены на нефть резко снизились из-за ситуации с коронавирусом

31.01 / Мнения: Юбилей Макдоналдса – это и юбилей национальной трагедии

24.02 / В мире: На борьбу с «главным социалистом Америки» брошены огромные деньги

27.02 / Российскую армию решили оснастить VR-шлемами для отработки прыжков с парашютом

27.12 / Вдову Лужкова Елену Батурину объявили в розыск

11.02 / В Госдепе и Пентагоне обвинили Россию в срыве спецопераций США в Ливии

26.02 / Китай и США начали бой за Тихий океан?

18.01 / Названы самые продаваемые автомобили Volvo по итогам года в России

13.02 / В Украину заходит крупнейший портовый оператор в мире DP World

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика