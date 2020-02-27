В Сирии уничтожен турецкий беспилотник, пытавшийся атаковать армию страны

27.02.2020, 22:06, Новости дня

Противовоздушная оборона Сирии уничтожила 25 февраля турецкий ударный беспилотник, который нарушил сирийское воздушное пространство и хотел атаковать правительственную армию.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, сирийские зенитчики сбили турецкий многоцелевой беспилотный летательный аппарат TAI Anka, снабженный ударным оружием.

Журавлев подчеркнул, что в нарушение сочинских договоренностей Турция огнем артиллерии поддерживает в Идлибской зоне наступление боевиков на позиции сирийской армии.

Ранее сообщалось о том, что министерство иностранных дел Турции на переговорах с российскими коллегами в Анкаре заявило о необходимости установить режим прекращения огня в Идлибе.