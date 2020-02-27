Психолог Наталья Манухина предупредила одиноких женщин «за 30» о недопустимости построения отношений с секса

27.02.2020, 22:04, Разное

Семейный психолог Наталья Манухина предупредила одиноких женщин «за 30» о недопустимости построения отношений с секса, если у них далеко идущие планы. Мужчины считают таких дам легкомысленными и вряд ли рассматривают их в качестве потенциальных спутниц жизни.
По словам психолога, если женщина, и это не зависит от возраста, мечтает построить долгие гармоничные отношения, ей не стоит бросаться на первого встречного и вступать с ним в интимную связь. Мужчины не рассматривают доступных дам в качестве вторых половинок, считая, что точно так же они могут вести себя с другими. Психолог советует одиноким жительница «за 30» в первую очередь определить для себя, чего они хотят от отношений. Если в планы представительницы прекрасной половины человечества входит брак, сексуальные утехи лучше отложить, поскольку мужчины разделяют женщин на два типа. Одних они рассматривают в качестве половых партнерш, других – в качестве спутниц жизни.

Спешить в любом случае не стоит, а отношения нужно заводить только с теми представителями сильной половины человечества, которые разделяют взгляды и планы женщины на жизнь. Это поможет построить крепкий и наполненный чувствами союз.



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