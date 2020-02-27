Константин Богомолов назвал себя несдержанным в эмоциональном плане

27.02.2020, 22:04, Разное

Режиссер Константин Богомолов высказался о собственных душевных порывах. Знаменитость бывает несдержанным, что потом сказывается на его жизни.

Нынешний супруг журналистки и телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов пояснил публично о слабостях личного характера. Оказывается, что режиссер сильно уязвим перед чужими словами и очень эмоционален. Тем, кто хорошо знает деятеля культуры, необходимо всего лишь попасть в те или иные точки, чтобы вывести его из себя. «Никогда не умел пропустить вещь, которая меня задевает», — признался во время программы «Решайся» Богомолов.

Вспоминая прежнее время, будучи в злобном расположении духа, он уволился из МХАТа, хотя имел хорошее место работы в этом учреждении. Несмотря на такие особенности своего характера, муж Ксении Собчак не жалеет о решениях, которые ему пришлось принять в эмоциональном порыве. Подобные моменты он называет «честными» проявлениями, утверждая, что именно это отличает самых здоровых людей. Такие нюансы, считает режиссер, могут привести к потере определенных материальных ценностей, но для личностного развития это крайне полезно.