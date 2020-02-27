Следственный комитет возбудил дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко

27.02.2020, 22:01, Разное

Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела «Сети» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Об этом «Медузе» рассказала мать ранее пропавшей девушки Татьяна Левченко.

Она сообщила, что ее признали потерпевшей по делу, которое возбудили по части 1 статьи 105 УК.

Ранее родители пропавшей жительницы Пензы попросили прокуратуру проверить информацию из материала «Медузы» о возможной причастности к убийству фигурантов дела «Сети». Издание рассказало, что девушка и ее друг Артем Дорофеев, чье тело с признаками насильственной смерти впоследствии нашли под Рязанью, пропали в 2017 году.

Местонахождение Левченко до сих пор неизвестно. «Медуза» утверждает, что к исчезновению молодых людей могут быть причастны Максим Иванкин, Михаил Кульков и Дмитрий Пчелинцев.

Адвокаты обвиняемых по делу «Сети» отрицают возможную связь своих подзащитных с убийством. По их словам, если у следствия был хотя бы малейший намек на то, что молодые люди каким-то образом причастны к исчезновению двух человек, правоохранители не смогли бы оставить это без внимания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Сказать всю правду и не посадить невиновных. О публикации «Медузы» по делу «Сети»