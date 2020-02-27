Сирия сбила приготовившийся к атаке турецкий беспилотник

27.02.2020, 21:58, Новости дня

Сирийские средства ПВО уничтожили многоцелевой беспилотник вооруженных сил Турции «Анка», сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олег Журавлев.

БПЛА был уничтожен 25 февраля. Беспилотник нарушил сирийскую границу и собирался атаковать позиции правительственных сил Сирии, передает РИА «Новости».

Журавлев подчеркнул, что Турция продолжает поддержку боевиков «огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов» по сирийским войскам. Такие действия турецкеой стороны нарушают «сочинские договоренности в Идлибской зоне деэскалации».

Напомним, глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара обсуждает с Москвой открытие воздушного пространства над Сирией для турецких беспилотников.

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал просьбу Турции к РФ об использовании воздушного пространства Сирии. 

«Если Турция будет зачищать Идлиб от боевиков, то, возможно, небо надо открыть. А если планируются действия против сирийской армии – этого никто не допустит», – сообщил он газете ВЗГЛЯД.



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