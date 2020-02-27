Мнение: О позоре для феминисток и дороге для талантов

27.02.2020, 21:52, Разное

Эта хрупкая молодая женщина – живое свидетельство того, как ошибаются российские либералы. Те, кто вечно ноют, будто талантливой молодёжи в России перекрыты все пути и все лифты. И делать нечего, кроме как рвать когти на Запад.

Но – нет!

И девушка с заглавного фото – наглядное тому доказательство. В свои 29 лет она уже успела создать несколько перспективных бизнесов, привлечь на их развитие десятки миллионов рублей и даже заручиться поддержкой таких компаний, как Сбербанк, «Роснефть», «Газпром» и РЖД. А теперь она, не достигнув и 30-ти получает под своё управление венчурный фонд с целевым объёмом 5 млрд руб. С такими показателями от сможет войти в десятку крупнейших в России!

Позор на голову всяких либералов, а особенно российских феминисток, голосящих о «дискриминации» женщин в нашей стране.

В чём секрет успеха героини?

Может, он в примере матери, которая тоже проявила себя как успешная #бизнес-вумен в начале XXI века, создав с нуля несколько фирм и заключив многомиллионные контракты? Или он в том, что её родная тётя – депутат Госдумы и это открывает многие двери?

А вот и нет!

Главный фактор успеха – это правильный папа. У нашей героини он самый правильный: Сергей Шойгу, экс-глава МЧС и министр обороны РФ. Ибо на снимке – Ксения Сергеевна Шойгу, родная дочь заслуженного человека…

Ну как ей не быть успешной в бизнесе?

PS Естественно, такую #новость россияне дружно обсудили в блогах и на форумах. Настолько единодушны были комментаторы, особенно, знающие семью не понаслышке, что один из них, бывший глава представительства правительства Ставропольского края при правительстве РФ, экс-министр имущественных отношений Ставрополья, сын основателя и гендиректора концерна «Колиев-продукт» Анатолий Колиев даже воскликнул:

– Ну что же вы такие все злые! Ни один не поверил в её талант! Даже я. Но я-то хоть пытался…

А кто ещё попытается поверить в талант?