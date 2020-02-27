Сенатор Бен Кардин: Борис Немцов был одним из наших героев

27.02.2020, 21:52, Новости дня

В Конгрессе США 27 февраля, в пятилетнюю годовщину убийства Бориса Немцова, призвали к освобождению политических заключенных в России. Резолюцию с таким требованием внесли сенаторы Бен Кардин и Марк Рубио. В интервью Русской службе «Голоса Америки» член Хельсинкской комиссии США, сенатор- демократ от штата Мэриленд Бен Кардин (Benjamin Cardin) назвал героем российского оппозиционера, погибшего пять лет назад, и призвал международное сообщество заставить Россию наказать организаторов убийства Немцова.

Данила Гальперович: Кем для вас был Борис Немцов, и какова была его роль в борьбе за права человека?

Бен Кардин: Борис был одним из наших героев. Он очень помог работе Хельсинской комиссии США и пролил свет на нарушения прав человека режимом Путина в России. Он был очень смелым человеком и отдал свою жизнь за свободу для россиян. Его гибель была потрясением для всех нас. К сожалению, работа, которую он начал, все еще очень востребована – господин Путин продолжает ущемлять права своих граждан. Вот почему мы с сенатором Рубио решили в пятую годовщину смерти Бориса выдвинуть резолюцию, призывающую США использовать инструменты, которые у нас имеются, в том числе санкции по «закону Магнитского», чтобы применить их к тем, кто нарушает права человека в России.

Д.Г.: Резолюция уже внесена на обсуждение Сената США?

Б.К.: Да, это было сделано сегодня, в годовщину смерти Бориса, резолюция уже внесена. Мы призвали коллег в Сенате принять ее поскорее, чтобы выразить нашу солидарность с людьми в России, которые ведут серьезную борьбу, противостоя режиму Путина.

Д.Г.: Что могли бы сделать Соединенные Штаты для того, чтобы это убийство в России в конце концов было расследовано?

Б.К.: То, что мы делаем как сенаторы США и члены Хельсинской комиссии США – придаем гласности факты, когда страны не привлекают к ответственности тех, кто виновен в нарушениях основных прав их сограждан. Мы это выявляем и используем механизм санкций и другие возможные способы, чтобы дать понять – никакого покоя не будет, пока эти люди не будут привлечены к ответственности. Это было одной из причин того, что были приняты «законы Магнитского» – санкции в рамках этих законов были разработаны потому, что Россия никак не наказала таких людей, и мы пытались найти международные способы восстановления справедливости.

Д.Г.: Несколькими международными организациями были предприняты попытки самостоятельного выяснения истины в деле об убийстве Бориса Немцова. Насколько, по-вашему, такие попытки важны, и могут ли они быть успешными?

Б.К.: Такие попытки действительно предпринимались, и это сложная задача – получить доступ к информации и проводить расследования в странах, которые не желают сотрудничать. Но есть ответственность перед международным сообществом – Россия подписала Хельсинский Заключительный акт, и у нас есть право указывать на то, что она не соблюдает свои международные обязательства. Я рад видеть, как Совет Европы и другие организации заявляют, что они не успокоятся, пока ответственные за это преступление не будут наказаны».

Д.Г.: Большое спасибо, сенатор Кардин. Борис для многих из нас, как и для вас, был личным другом.

Б.К.: Да, личным другом – и другом всего человечества. Его всегда будут помнить.