Путин наградил сенатора Геремеева за «активное законотворчество». За пять лет он не внес ни одного законопроекта

27.02.2020, 21:43, Новости дня

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени сенатора Совета Федерации от Чечни Сулеймана Геремеева. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В тексте документа говорится, что Геремеева и других его коллег наградили за его «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Как обращает внимание издание «Медиазона», согласно базе Госдумы РФ за последние пять лет сенатор не внес на рассмотрение ни одного законопроекта. Геремеев стал членом Совфеда в 2009-м, всего за свою карьеру он предложил семь законопроектов, последний из которых датирован 2015 годом.

Имя Сулеймана Геремеева также упоминается в деле об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Геремеев – родственник бывшего заместителя командира чеченского батальона внутренних войск «Север» Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Немцовых считают организатором убийства политика в 2015 году.

 

В материалах дела говорится, что в квартире, где проживали осужденные за убийство Немцова, нашли ключи от номеров «Президент-Отеля», в которых останавливался сенатор Геремеев. Сама же квартира принадлежала другому родственнику сенатора – Артуру Геремееву. Ни одного из Геремеевых следствие не допросило. 

 



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