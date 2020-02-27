В Казахстане задержаны десятки человек после похорон активиста, умершего в СИЗО

27.02.2020, 21:43, Новости дня

В Алматы свыше ста человек пришли на центральную площадь, чтобы почтить память погибшего в СИЗО активиста Дулата Агадила. После поминальной молитвы люди направились к зданиям прокуратуры и мэрии, но никто из чиновников к людям так и не вышел. В Нур-Султане более десятка человек, вернувшихся с похорон Агадила, задержала полиция.

В пригородный поселок Талапкер на похороны Дулата Агадила приехали около тысячи человек. Возвращаясь в столицу, они планировали собраться в центре столицы с требованием создать независимую комиссию для расследования обстоятельств смерти правозащитника в СИЗО и включить в ее состав гражданских активистов. Однако в Нур-Султане у концертного зала «Астана» полиция начала задерживать людей – их заталкивали в автобусы и увозили. По сообщению агентства КазТАГ, так были задержаны по крайней мере 40 человек.

Издание отмечает, что среди задержанных много женщин, а также мужчина с гипсом на руке. Замначальника департамента полиции Нур-Султана отказался комментировать изданию происходящее, сославшись на необходимость переговорить по рации.

В пресс-службе департамента полиции города Нур-Султан Радио Азаттык отказались сообщить количество задержанных, добавив, что «уточняют» данные.

Траурные акции в память об Агадиле прошли 27 февраля в нескольких городах Казахстана – Алматы, Таразе, Уральске, Шымкенте. В Алматы около 80 человек собрались у монумента Независимости на площади Республики. В руках у многих были фотографии Дулата Агадила. Собравшиеся выступили с политическими требованиями и обвинили в смерти активиста действующую власть. После прочтения молитвы они призвали «наказать тех, чьи действия стали причиной» смерти Агадила.

Дулата Агадила задержали 24 февраля: активисты сообщили в соцсетях, что мужчину забрали из дома неизвестные в штатском. На опубликованных кадрах люди в гражданской одежде с применением силы задерживают активиста в его доме, усаживают его в автомобиль без опознавательных знаков и увозят в неизвестном направлении.

Через несколько часов после задержания активист, по версии милиции, умер в СИЗО от сердечного приступа. Пресс-служба департамента полиции подтвердила, что «24 февраля примерно в 21:00 Дулат Агадил был задержан у себя дома и в дальнейшем доставлен в следственный изолятор». По версии силовиков, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В то же время его родные и знакомые говорят, что он не употреблял алкоголь и не страдал от болезней сердца.

В прошлом году 43-летний активист неоднократно привлекался к административной ответственности за протесты и провел в общей сложности под административным арестом более 60 дней. В середине ноября он сбежал из изолятора в селе Акмол, где содержался под административным арестом. Его родственники и сторонники, а также правозащитники высказывали опасения, что Агадила могли избивать в изоляторе.

Обеспокоенность в связи со смертью активиста в следственном изоляторе выразили представитель Государственного департамента США, посольство Великобритании в Казахстане и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Дипломаты настоятельно призвали власти Казахстана обеспечить тщательное и прозрачное расследование его смерти.