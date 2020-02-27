«Фокус» представил рейтинг ста лучших школ Украины
27.02.2020, 21:42, Новости дня
Издание «Фокус» 26 февраля опубликовало ежегодный рейтинг ста украинских школа. Больше всего в рейтинге киевских школ – 38.
Рейтинг издания строится на итогах Внешнего независимого оценивания 2019 года. При расчёте учитывались данные только по тем учащимся, которые отмечены в данных Украинского центра оценивания качества образования как выпускники общеобразовательных учебных заведений 2018 года, а также получили оценки, равные 0 либо от 100 до 200 баллов, как это предусмотрено правилами подсчёта баллов ВНО.
В рейтинге не учитывались школы, где ВНО сдавали менее 20 учеников.
В первую десятку попали следующие школы:
Лицей «Интеллект», Киев;
Гимназия №178, Киев;
Технический лицей НТУУ «КПИ», Киев;
Естественно-научный лицей №145, Киев;
Физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко, Львов;
Лицей-интернат физико-математического профиля, Днепр;
Украинская гимназия №1, Ивано-Франковск;
Украинский гуманитарный лицей КНУ имени Тараса Шевченко, Киев;
Физико-математический лицей №27, Харьков.
Инфографика: focus.ua
Инфографика: focus.ua
В рейтинг «Фокуса» не попали также учебные заведения Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Сумской и Луганской областей, а также заведения, находящиеся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым.
Инфографика: focus.ua
В расчётах «Фокуса» учтены данные по 125 651 ученику и 3248 учебным заведениям.
На сайте Украинского центра оценивания качества образования сообщается, что в Украине в 2019 году ВНО по украинскому языку и литературе сдавали 338 тысяч учащихся, по математике – 155 тысяч, по истории Украины – 222 тысячи. Максимальный результат – 200 баллов по трем предметам – получил только один человек. Еще восемь сдали по два экзамена на 200 баллов.
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