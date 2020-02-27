Милованов инициировал выделение промышленности и аграриям 90 млрд грн. Маркарова назвала это ошибкой

27.02.2020, 21:42, Новости дня

Министр финансов Украины Оксана Маркарова раскритиковала инициативу министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о выделении 90 млрд грн отрасли промышленности и сельского хозяйства. Об инициативе Милованов рассказал 27 февраля в Facebook.

«Мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро в следующие три года. Для сравнения — в этом и прошлых годах поддержка примерно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в восемь раз. Вся поддержка будет разделяться по современным лучшим практикам и будет решать проблемы в тех направлениях, где не работают рынки», – написал он.

Ми ініціюємо 90 млрд грн держпідтримки ля промисловості та агро у наступні 3 роки. Для порівняння — в цьому і минулих…

Posted by Тимофей Милованов on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Пост Милованова через полчаса после появления прокомментировала Маркарова.

«Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) – это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных», – заявила глава Минфина.

Милованов не стал отвечать Маркаровой.

19 февраля Кабинет Министров Украины создал координационный центр по вопросам промышленности. Его главной задачей является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.

По данным Государственной службы статистики, в январе 2020 года рост промышленного производства в Украине снизился по сравнению с показателями января 2019 года на 5,1%. Рост сельского хозяйства повысился за тот же период на 3% (.doc).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / СПЧ попросил Генпрокуратуру и СК проверить расследование жалоб на пытки фигурантов дела «Сети»

02.01 / Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию

27.01 / Китай обогнал Россию и стал вторым по объемам поставок оружия – исследование

07.01 / Сироты, крепостные, холопы

10.02 / На борту Diamond Princess все больше людей имеют признаки заражения коронавирусом – член экипажа

17.02 / В Кремле отреагировали на эмоциональные реплики Лукашенко

06.02 / Володин объяснил упадок экономики РФ в 90-х

05.02 / В одной из башен в Балаклаве нашли средневековый генуэзский арсенал

19.01 / «Наше сердце с вами». В иранском отеле, где останавливался погибший экипаж МАУ, повесили памятное фото

16.01 / Витренко: У меня был отличный стиль жизни, я встречался с партнерами в Швейцарии и США. Работа в «Нафтогазі» для меня стала стрессом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика