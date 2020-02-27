Милованов инициировал выделение промышленности и аграриям 90 млрд грн. Маркарова назвала это ошибкой

27.02.2020, 21:42, Новости дня

Министр финансов Украины Оксана Маркарова раскритиковала инициативу министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о выделении 90 млрд грн отрасли промышленности и сельского хозяйства. Об инициативе Милованов рассказал 27 февраля в Facebook.

«Мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро в следующие три года. Для сравнения — в этом и прошлых годах поддержка примерно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в восемь раз. Вся поддержка будет разделяться по современным лучшим практикам и будет решать проблемы в тех направлениях, где не работают рынки», – написал он.

Ми ініціюємо 90 млрд грн держпідтримки ля промисловості та агро у наступні 3 роки. Для порівняння — в цьому і минулих… Posted by Тимофей Милованов on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Пост Милованова через полчаса после появления прокомментировала Маркарова.

«Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) – это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных», – заявила глава Минфина.

Милованов не стал отвечать Маркаровой.

19 февраля Кабинет Министров Украины создал координационный центр по вопросам промышленности. Его главной задачей является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.

По данным Государственной службы статистики, в январе 2020 года рост промышленного производства в Украине снизился по сравнению с показателями января 2019 года на 5,1%. Рост сельского хозяйства повысился за тот же период на 3% (.doc).