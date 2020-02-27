Самолет ВВС Испании потерпел крушение у берегов Мурсии

27.02.2020, 21:30, Новости дня

У берегов провинции Мурсия (юго-восток Испании) потерпел крушение самолет Военно-воздушных сил армии страны. Об этом сообщается в Twitter на странице ведомства.

В настоящее время нет никакой информации о том, что стало причиной крушения, имеются ли пострадавшие. Военно-воздушные силы Испании обнаружили обломки самолета и пока не видят признаков того, что пилот мог катапультироваться.



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