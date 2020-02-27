Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

27.02.2020, 21:30, Новости дня

Сегодня Владимир Путин осмотрел новый детский парк "Остров мечты". В субботу он официально откроется и станет крупнейшим в Евразии всесезонным крытым тематическим парком. Общая площадь — 240 тысяч квадратных метров, а принять здесь смогут около 12 миллионов посетителей в год. С первыми из этих посетителей президент сегодня пообщался лично.

Земля уходит из-под ног, от ветра и скорости закладывает уши. Минуту отдышаться и бегом на другой аттракцион. Они и сами не могут поверить: огромный парк развлечений на целый день только для них. Первыми "Остров мечты" увидели те, кому особенно важны добрые эмоции и яркие впечатления. Воспитанники детских домов, многодетные семьи и подопечные благотворительных фондов.

"Ребята, привет! – Здравствуйте! – Нравится? – Да! – Не устали вы? – Нет! — Поздравляю вас с наступающей весной. – Спасибо! А вас с прошедшим 23 февраля, поздравляем!"

С приездом Владимира Путина аттракционы пустеют. Дети окружают президента плотным кольцом: "Как вам, нравится? – Да! Мы очень рады вас видеть. – Я тоже. – А можно вас обнять? – Можно!"

Вместе с Владимиром Путиным новый парк развлечений осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин и рассказал о планах развития парка: "Изюминка всей этой территории — гигантский тематический парк, самый большой парк крытый в мире. Для обеспечения транспортом построена здесь станция метро "Технопарк", в 10-минутной доступности станция МЦК"

"Какова величина всей территории?", — спросил президент.

"Вся территория будет охвачена этим проектом на 650 гектаров. Достроим вокзал. Будет речное сообщение через вокзал с центром города", — ответил мэр.

Парящий стеклянный купол накрывает улицы и дома — копии архитектурных шедевров Барселоны, Рима, Лондона. Чтобы обойти все — потребуется не меньше часа.

Дорога в волшебный город, конечно, из желтого кирпича. Только желание здесь исполняется ни одно, а сколько угодно. Живые ручные динозавры, замки с добрыми приведениями. И, конечно, захватывающие дух, головокружительные аттракционы.

В парке девять тематических зон. Декорации любимых сказок и мультфильмов: замок снежной королевы, деревня смурфиков и настоящие джунгли. Аттракционов — двадцать семь, от совсем детских до экстремальных и даже страшных.

"Так крутилось, дух захватывало, сердце в пятки уходило!" – делится впечатлениями мальчик.

"Круто очень, ты взлетаешь, подлетаешь, а потом выживаешь!" – восторгается другой малолетний посетитель.

И есть даже такие, аналогов которым нет. "Летная школа" Маугли — пассажир крутится на 360 градусов на высоте семиэтажного дома.

"Аттракцион прошел все необходимые проверки, безопасен. Вы можете прийти покататься – как сами, так и с детьми", — говорит Софья Степанова, старший оператор аттракционов группы компаний "Остров мечты".

В городской по сути проект не вложено ни рубля городских денег. Все строилось на средства инвесторов. И это пример того, как бизнес участвует в создании комфортной для жизни и отдыха среды.

Чтобы "Остров мечты" оставался островом только в детских фантазиях, за несколько лет до его открытия началась подготовка транспортной инфраструктуры. Построили новые мосты и развязки, станции метро и Московского центрального кольца, от которых сюда можно будет доехать на бесплатном автобусе.

"В Москве много что есть, а вот такого своего московского "Диснейленда" не было. И мы много работали над этим проектом, было много вариантов, но, в конечном итоге этот проект был здесь создан, на территории Нагатинского затона", — рассказал Собянин.

"Остров мечты" — место, куда дети приходит со своими мечтами. К Владимиру Путину подошел один из воспитанников детского дома. С очень важной просьбой — помочь вернуться к родным. Бабушка мальчика живет в Москве. Один из помощников президента взял у ребенка необходимую информацию. Владимир Путин, прежде чем продолжить осмотр парка, убедился, что все данные записаны.

И стали известны подробности о семье мальчика, который обратился к президенту с просьбой помочь вернутся к бабушке. Как сообщили в московском департаменте труда и соцзащиты, ребенок проживал с бабушкой до последнего времени, но возникли сложности и теперь мальчик в центре содействия семейному воспитанию. В то же время с бабушкой он видится не реже двух-трех раз в неделю и в департаменте обещают, что как только станет возможно, ей помогут оформить опеку.