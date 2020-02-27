ЦСКА разгромил «Сочи» и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

27.02.2020, 21:30, Новости дня

Хоккеисты московского ЦСКА в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимали на своем льду ХК "Сочи". Армейцы разгромили черноморскую команду со счетом 6:0 и стали в пятый раз победителями турнира.

В составе красно-синих шайбы забросили Александр Попов (2-я минута), Антон Слепышев (8-я), Артем Блажиевский (18-я), Михаил Григоренко (24-я), Сергей Толчинский (24-я) и Кирилл Капризов (30-я), ставший с 33 голами лучшим снайпером регулярного чемпионата.

ЦСКА набрал 94 очка в 62 играх и занял первое место в турнирной таблице КХЛ. Казанский "Ак Барс", ставший вторым, уступил дома екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 0:3.



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