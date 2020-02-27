Новая технология AMD позволяет снизить расходы на создание процессоров

27.02.2020, 21:30, Разное

Американская компания AMD смогла снизить стоимость своего производительного процессора Ryzen 9 3950X. Удалось ей это благодаря новой инновационной технологии.

Представители фирмы из США приняли участие в конференции ISSCC 2020, во время которой главные производители полупроводниковых механизмов делятся собственными успехами и достижениями. Суть технологии AMD заключается в применении дорогостоящего 7-нанометрового технического процесса при создании таких деталей процессора Ryzen 9 3950X, от которых зависит конечная производительность чипсета. Все оставшиеся фрагменты разработчики изготовляют с использованием 12-нанометровой системы с меньшей стоимостью. Сотрудники фирмы смогли разместить на одной микросхеме сразу восемь ядер CPU, благодаря чему удалось уменьшить расходы и выпускать процессоры, которые можно задействовать для установки в разъемы sTRX4 и AM4.

В компании AMD отметили, что новая методика подходит также и для настольных чипов, рассчитанных на обычных клиентов. В случае с указанным выше продуктом она даст возможность экономить до 50% от вложенных средств в проект.