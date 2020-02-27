Бывший российский фигурист назвал главную проблему этого вида спорта

27.02.2020, 21:30, Новости дня

В фигурном катании нет возможности зарабатывать, так как отсутствует спонсорство, сообщил фигурист Иван Ригини, который ранее выступал за Россию (под фамилией Бариев) и за Италию.

Он заявил, что фигурное катание очень расходно для спортсмена, если он не получает от федерации финансовой поддержки и не имеет спонсоров, передает RT.

«Огромные деньги – это вам любой из фигуристов скажет. Одни только коньки стоят 1 тыс. долларов. Плюс сделать костюмы. Даже по минимуму это выливается в круглую сумму. Плюс, конечно же, у тебя должно быть две тренировки в день. Желательно по полтора часа. Ну, или три по часу. Помимо этого, нужно нанимать тренера, оплачивать лед, ОФП, специальную подготовку, хореографию, восстановление. И все это за свои деньги», – сказал он.

По его словам, зарплаты фигуристы получают только в РФ и США. При этом попытки найти спонсора без имени бессмысленны.

«Одно время я постоянно думал о том, что, если бы пахал так, как это делал на протяжении 23 лет, то даже будучи не слишком талантливым, добился бы успеха в любом деле, в любом виде спорта. В футбол точно научился бы играть за это время – не хуже, чем большинство игроков национальных сборных. Но в фигурном катании, если рассуждать глобально, фактически нет возможности нормально зарабатывать, нет спонсорства. Не может же спортсмен выйти на чемпионат мира с нашитым на костюм логотипом Nike?» – сообщил он.

В итоге, заметил Ригини, при всей популярности фигурного катания коммерции в нем нет, и это «одна из главных проблем» этого вида спорта, которую никак не может решить Международный союз конькобежцев.

«У него (союза конькобежцев) есть японский спонсор, за счет которого живет все фигурное катание, соответственно, японские спортсмены получают деньги. В Европе вообще с этим глушь. Имелись бы спонсоры – соревнования были бы уже совсем другими. Появилась бы реальная реклама, и вряд ли чемпион мира продолжал получать за победу 50 тыс. долларов. Это лишь на первый взгляд большие деньги. Когда ты потом отдал 10-15% стране, проводящей соревнования, 30-40% своему тренерскому составу, ее что-то федерации и заплатил налоги, то, считай, вообще ничего не получил. А ведь эти 50 тыс. ты можешь выиграть, только опередив Юдзуру Ханю. Или Нейтана Чена. Попробуй обыграй их», – сказал фигурист.



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