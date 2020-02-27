Интернет-пользователей покорил щенок, похожий на кота

27.02.2020, 21:30, Разное

Интернет-пользователей покорил очень похожий на кота щенок из Вьетнама. Снимок животного был размещен на социальном новостном сайте Reddit.

Всего за несколько часов фото миловидного щенка по кличке Дуй, похожего на кота или лису, набрало 80 тысяч лайков. Животное с необычной внешностью проживает со своими хозяевами во Вьетнаме. Неделю назад они создали для своего любимца страницу в Facebook. За это время на неё успели подписаться около пятидесяти тысяч человек, среди которых огромное количество иностранцев. Больше всего интернет-пользователей заинтересовало происхождение Дуя.

Некоторые предположили, что это помесь корги и местной вьетнамской породы собак, которая называется «хмонг». Владельцы рассказали, их домашний питомец и правда является помесью двух пород, одна из которых — коротконогая. Они считают, что, скорее всего, произошла мутация гена. Многие интернет-пользователи уверены, щенок очень напоминает кошку из-за своего толстого меха и заостренных ушей. Кому-то животное напомнило лису.



Известно, что возраст Дуя составляет десять недель. Хозяева приобрели его в местной горной провинции. На фото, которые набирают популярность в социальных сетях, щенок игриво показывает язык и радостно виляет хвостом во время прогулки на улице.