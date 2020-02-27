Маска из апельсина, пластиковый колпак и другие методы борьбы с распространением коронавируса

27.02.2020, 21:24, Новости дня

Короновирусная инфекция COVID-19 распространяется по всему миру. По последним данным, вирус обнаружен в 48 странах мира. Инфекция затронула все континенты, кроме Антарктиды.

За один день заболевание диагностировали у представителей 11 стран. Первые случаи заражения подтвердили Бразилия, Швеция, Норвегия, Пакистан, Греция, Румыния, Алжир, Северная Македония, Дания, Грузия и Эстония.

В Китае за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 433 человек, умерли — 29.

Общее число заболевших в мире достигло 83 тысяч человек, умерли около 3 тысяч.

О том, какие меры принимают в разных странах мира, чтобы предотвратить распространение инфекции, и о самых нелепых из них — в материале The Insider.

Как проверяют состояние здоровья путешественников в разных странах мира

ОАЭ

Международные аэропорты Дубая и Абу-Даби объявили о введении мер, которые помогут препятствовать распространению коронавируса среди туристов. В аэропортах ввели специальную систему проверки пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из Китая.

Главным образом, всем новоприбывшим перед проходом в пограничную зону измеряют температуру, потом их направляют на обследование с тепловизором, а после — раздают для заполнения информационные листовки, где каждый вписывает данные о себе и отвечает на вопросы о состоянии своего здоровья.

Тепловизор — устройство для наблюдения за распределением температуры. Распределение температуры отображается на дисплее в виде цветной картинки. Прибор за несколько секунд обнаруживает человека с повышенной температурой тела, тем самым предотвращая распространение инфекции среди других людей.

Великобритания

Специальные меры для борьбы с коронавирусом введены в аэропортах Великобритании. В аэропорту «Хитроу» самолеты, прибывающие из стран, где уже зафиксированы случаи заболевания, размещают в специальной зоне, расположенной в терминале 4, после чего проводят проверку на наличие заболевания.

Малайзия

В аэропорту Куала-Лумпур проводятся проверки на коронавирусную инфекцию для всех пассажиров, прибывших авиарейсами из Китая. Кроме того, власти Малайзии проводят проверки на наличие инфекции на всех своих границах.

Чехия

В пражском аэропорту Вацлава Гавела проверяют всех прибывающих на наличие у них признаков заболевания.

При малейшем подозрении о нахождении на борту самолета в Прагу человека с признаками кочронавируса, в аэропорту сразу же «будут запущены совместные действия всех соответствующих служб согласно заранее разработанным планам».

В аэропорту также размещены объявления на нескольких языках, где сообщается, куда обращаться пассажирам, подозревающим наличие у себя признаков заболевания.

Филиппины

Все пассажиры, прибывающие в международный аэропорт Мактан-Себу из Китая прямыми или стыковочными рейсами, подвергаются обязательному карантину сроком на 2 недели.

Бангладеш

В аэропорту города Дакка особые меры безопасности действуют для всех путешественников, но в особенности для тех, кто прилетает из Китая.

В аэропорту в круглосуточном режиме дежурит команда врачей в специальной форме, которые до этого прошли дополнительное обучение и изучили все особенности проявления заболевания.

Кроме того, всем пассажирам из Китая предоставляют медицинскую карту и настоятельно рекомендуют им связаться с эпидемиологическим центром спустя 2 недели после прибытия, если у них повысится температура или другие симптомы недомогания.

США

В аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса проходят проверки пассажиров на наличие признаков заболевания. Прибывающие в США заполняют анкеты, которые позволяют понять, есть ли у пассажира какие-либо симптомы заболевания, а также проходят обследование тепловизором. Людей с признаками болезни дополнительно обследуют в больнице совместно с теми, кто контактировал с ними в самолете.

Россия

В Москве управление Роспотребнадзора усилило контроль за прибывающими в аэропорту Внуково: досматриваются все самолеты, прибывшие из КНР и Таиланда. Сотрудники поднимаются на борт самолета проводят дистанционную термометрию пассажиров, а также опрашивают членов экипажа, чтобы выявить пассажиров с повышенной температурой тела или наличием других симптомов вируса. Потом пассажиры проходят повторную проверку с использованием стационарных тепловизоров.

В Краснодарском крае также используются тепловизоры для выявления больных коронавирусом. Роспотребнадзор также направил в турфирмы информационные письма для выезжающих в страны, где может быть инфекция, в которых расписано, как себя вести, если вы заметили у себя симптомы респираторного заболевания.

В Республике Алтай проводится строгий контроль за туристами. Врачи осматривают всех въезжающих на признаки инфекционных заболеваний и измеряют температуру.

Особые меры по проверке пассажиров проводятся также в Ульяновской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Нижнем Новгороде.



Медицинские препараты от коронавируса и их эффективность

ВОЗ, Минздрав, а также китайские, американские и европейские центры по контролю за заболеваниями на фоне быстрого распространения коронавируса признали, что не существует эффективных препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, но порекомендовали при острой необходимости использовать «Рибавирин», «Лопинавир» + «Ритонавир» и препараты интерферонов, хотя их эффективность не доказана в клинических исследованиях.

В России же активизировались производители «Арбидола», рекламирующие свой препарат как эффективное средство в лечении коронавируса. Ими заинтересовались в ФАС. Несмотря на это, многие российские СМИ объявили о том, что Китай официально признал «Арбидол» лекарством против коронавируса.

На самом деле Китай ни о чем подобном не сообщал. В КНР все еще не разработана вакцина от коронавируса, и в стране идут активные поиски препаратов, которые могли бы облегчить течение болезни. И что касается «Арбидола», то китайские власти лишь тестируют данный препарат как возможное средство для лечения заболевания, но универсального препарата, способного побороть коронавирусную инфекцию до сих пор выявлено не было.

Средства личной гигиены, маски и антисептики

Распространение коронавируса привело к резкому росту спроса на медицинские маски в России.

Ранее сообщалось, что в некоторых аптеках маски уже отсутствуют. Производители масок оказались не готовы к такой ситуации, у них стали заканчиваться готовые изделия, и цена на них возросла в несколько раз.

Однако, как ранее объяснил The Insider врач-пульмонолог Василий Штабницкий, этот способ профилактики не является надежным. «Совет носить маски можно назвать бессмысленным, потому что от вируса защитить они, скорее всего, не смогут. Передача вируса (как и других респираторных инфекций) будет происходить через рукопожатия, через протирание глаз руками, так что важнее мыть руки и не трогать перила и поручни в общественных местах, поменьше здороваться за руки… Понятно, что если кто-то чихает, то надо под него не подставляться, потому что надетая маска — это не фильтр, который защитит от вирусов, не средство для борьбы с инфекциями. Даже если чихнет человек, у которого надета маска, это все равно не гарантия безопасности для окружающих: в маске есть отверстия», — отметил эксперт.

В Шанхае местное население также призывают носить маски во всех общественных местах.

Кроме того, помимо повышенного внимания к маскам на фоне распространения вируса возросло внимание и к антисептическим средствам, а соответственно, и их стоимость.

По распоряжению Роспотребнадзора сотрудникам таких продуктовых магазинов как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» необходимо пользоваться антисептиками, а также проводить регулярную уборку помещений с дезинфицирующими средствами.

Пол и торговые прилавки Роспотребнадзор требует дезинфицировать 2 раза в день, дверные ручки, банковские терминалы и кассы — каждый час. Санузлы нужно обрабатывать трижды в день.

В местах, где скапливается наибольшее количество людей, рекомендовано использовать бактерицидные лампы, а также как можно чаще проветривать помещение.

Одним из требований также является доступность кожных антисептиков.

Вакцины

Ученые из Гонконга сообщили о разработке первой вакцины против коронавируса, однако начать ее использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займет несколько месяцев. Еще один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Позже австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, это позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.



Также Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину от коронавируса. По словам разработчика, первую партию ампул с вакциной направили в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний, чтобы испытать ее на людях.

Вакцину разработали в рекордные сроки — всего за 42 дня. Над проектом работали почти 100 сотрудников Moderna. Испытания начнутся в апреле на добровольцах.

26 февраля Татьяна Голикова заявила, что России удалось получить штамм коронавируса COVID-19 и разработать 5 прототипов возможной вакцины. Вице-премьер отметила, что работа пока еще находится на начальной стадии, и о конкретных результатах говорить еще довольно рано.

Необычные решения в борьбе с короновирусом

Антивирусный костюм китайского дизайнера

Соучредитель архитектурной студии Penda Сунь Дайонг выступил автором супермобильного антивирусного костюма под названием Be a Bat Man. Он представляет собой кокон из материала, который использует ультрафиолет, стерилизующий воздух вокруг владельца.

Каркас костюма состоит из карбоновые опор, на которые натянута пленка из ПВХ. В нее встроены провода, которые нагревают пространство внутри костюма, чтобы стерилизовать среду вокруг человека.

Автор костюма уверен, что коронавирус не выживет при температуре 56 градусов.

Апельсиновые маски

Некоторые жители Китая делают маски, используя половинки апельсинов и грейпфрутов, в которые потом продевают обычную веревку. Они верят в способность цитрусовых обеззараживать и защищать от проникновения вируса через дыхательные органы.

Пластиковые бутылки, пакеты и прокладки как средство от заражения

Многие жители Китая, чтобы уберечься от заражения коронавирусом, надевают на голову пустые пятилитровые бутылки. Таких людей можно встретить на городских улицах, в магазинах и метро. С бутылками на голове ходят целыми семьями, включая взрослых и детей.

Некоторые даже делают противогаз из пластиковых бутылок и ходят так в общественных местах.

Кто-то вместо пластиковых бутылок надевает на себя полиэтиленовые пакеты, а кто-то — даже женские прокладки с продетой в них веревкой.

Карантин

С 22 января китайский город Ухань, с которого и началось распространение вируса, был закрыт на карантин. С 24 января на карантин были закрыты прилегающие к Уханю городские округа Хуанган, Эчжоу, Чиби и городской уезд Чжицзян городского округа Ичан. Сейчас органами власти Китая частично или полностью карантинные мероприятия введены в 16 городах провинции Хубэй (Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньшы, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби).

Вьетнам стал второй страной в мире, в которой введен карантин. Это было сделано 13 февраля 2020 года после 6 случаев заражения вирусом в коммуне Шонлой, расположенной в провинции Виньфук, в 40 километрах от Ханоя.

В Италии 11 городов закрыты на карантин. Около 50 тысяч местных жителей получили предписание от властей не выходить из дома.

В Забайкальском крае были введены специальные карантинные меры. В поселке Забайкальск, где располагается станция Забайкальск Забайкальской железной дороги, на которой находится железнодорожный пункт пропуска на российско-китайской границе напротив города Маньчжурия, был введен режим чрезвычайной ситуации.

1 февраля Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации российских граждан из Китая военно-транспортные самолеты ВКС России. Эвакуация всех желающих из Китая была проведена 3-4 февраля. Вывезенные граждане России, Белоруссии, Армении, Украины и Казахстана были помещены на две недели в карантин на территории санатория «Градостроитель» в поселке Винзили Тюменской области, все были выписаны 19 февраля.

25 февраля Минздрав принял решение помещать на две недели карантина в спецучреждения приехавших не только из Китая, но и из Японии и Южной Кореи.