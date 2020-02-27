Ученые нашли сходство между пчелиным и человеческим мозгом

27.02.2020, 21:21, Разное

Ученые заявили о выявлении сходства между мозгом пчелы и человека. Полученные данные позволяют выдвинуть теорию о том, что орган насекомого функционирует так же, как у людей.
Специалисты выяснили, что электрическая активность, которую удалось зарегистрировать в ходе исследований в мозге пчел, имеет свойства аналогичные альфа-колебаниям в мыслительном органе человека. Полученная информация позволяет провести немало аналогий. В частности эти альфа-волны в мозге пчел, могут отвечать за когнитивные способности, в том числе память и внимание, а это означает, что у представителей данного вида может присутствовать сознание. Пока авторы исследования не берутся ответить на этот вопрос утвердительно, но готовы делать самые смелые предположения.

Как пояснили ученые, волнообразная электрическая активность, проявляемая органом пчелы во многом напоминает альфа-волны мозга человека. Конечно, у людей центральный отдел нервной системы в миллионы раз сложнее в сравнении со строением у крохотного насекомого, но они подчинены одним и тем же законам нейрофизиологии, а следовательно, в обоих случаях присутствует мыслительный процесс. На данный момент установлено, что пчелы ассоциируют запахи с едой так же, как делает человек. Это тоже указывает на присутствие мыслительной деятельности у насекомых. Ученые продолжают проводить эксперименты, направленные на изучение мозговой активности стебельчатобрюхих представителей отряда перепончатокрылых.



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