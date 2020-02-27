«Все отлично»: Дибров после микроинсульта выписался из больницы

27.02.2020, 21:21, Разное

Дибров после перенесенного микроинсульта выписался из больницы. Ведущий хотел уйти гораздо раньше, но врачи пролечили его почти полторы недели.

За это время знаменитость посетили в больнице друзья и коллеги по работе, хотя супруга Полина Диброва и просила не волноваться за его здоровье, называя мужа «крепким казаком». Состояние ведущего не вызывало опасения у врачей, однако микроинсульт считается предупреждением человеку о необходимости каких-либо перемен в его образе жизни. Поэтому 60-летний Дмитрий Дибров и пообещал посетившей его Елене Малышевой обязательно бросить курить. Вредная привычка крайне разрушает здоровье человека.

Сейчас ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» уже дома в окружении заботливой жены и детей. Вернуться к работе знаменитость планирует 28 февраля.