«Все отлично»: Дибров после микроинсульта выписался из больницы

27.02.2020, 21:21, Разное

Дибров после перенесенного микроинсульта выписался из больницы. Ведущий хотел уйти гораздо раньше, но врачи пролечили его почти полторы недели.
За это время знаменитость посетили в больнице друзья и коллеги по работе, хотя супруга Полина Диброва и просила не волноваться за его здоровье, называя мужа «крепким казаком». Состояние ведущего не вызывало опасения у врачей, однако микроинсульт считается предупреждением человеку о необходимости каких-либо перемен в его образе жизни. Поэтому 60-летний Дмитрий Дибров и пообещал посетившей его Елене Малышевой обязательно бросить курить. Вредная привычка крайне разрушает здоровье человека.

Сейчас ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» уже дома в окружении заботливой жены и детей. Вернуться к работе знаменитость планирует 28 февраля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / «Призвал господь раба»: Шнурова разнесли за издевку над смертью протоиерея Чаплина

16.02 / Нарколог Владимир Нужный рассказал об особенностях женского опьянения

25.02 / Новый кроссовер FAW T77 Pro вышел в продажу

29.01 / Мнение: «Друг Реджеп» недоволен

27.02 / «Дни.ру» раздают подарки: книга на восьмое марта

20.02 / В Шереметьево супруги украли у пассажирки 40 тысяч долларов

06.01 / «На фоне травли»: стала известна причина болезни Асмус

05.02 / Наука: От упражнений разной интенсивности мозг активируется по-разному

03.02 / Мнение: О планах по созданию российской военной базы в Сомали

27.02 / Николай Межевич рассказал об отношениях между гражданами РФ и Прибалтики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика