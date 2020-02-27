Матч 1/16 финала Лиги Европы перенесен из-за шторма

27.02.2020, 21:18, Новости дня

Австрийские власти приняли решение перенести матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом», сообщает официальный сайт УЕФА.

Причиной стало штормовое предупреждение в Австрии, где должен был пройти матч.

Поединок пройдет в пятницу, 28 февраля, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало запланировано на 19.00 по киевскому времени.

Первый поединок между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» завершился победой немцкой команды со счетом 4:1.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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