UFC подписала контракт с братом Нурмагомедова

27.02.2020, 21:12, Новости дня

Умар Нурмагомедов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), его дебют состоится 19 апреля, в тот же день, когда титул чемпиона будет защищать Хабиб Нурмагомедов в бою с Тони Фергюсоном.

«Официально! Умар Нурмагомедов пополнил ряды легчайшего дивизиона UFC. Его дебют состоится 19 апреля на UFC249», – говорится в сообщении UFC в Instagram.

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ОФИЦИАЛЬНО! Умар Нурмагомедов пополнил ряды легчайшего дивизиона UFC. Его дебют состоится 19 апреля на #UFC249. Кого хотели бы видеть первым соперником @Umar_Nurmagomedov?

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 27 Фев 2020 в 7:34 PST

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится на турнире в Бруклине в США. В декабре Хабиб заявил о планах «особенно сильно бить» Фергюсона.