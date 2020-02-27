CAS отказал WADA в публичных слушаниях по делу РУСАДА

27.02.2020, 21:06, Новости дня

Спортивный арбитражный суд объявил, что слушания по делу Российского антидопингового агентства не будут публичными. Ранее на этом наставили представители Всемирного антидопингового агентства, направившие в CAS соответствующий запрос.

Также в релизе Спортивного арбитражного суда, размещенного на официальном сайте организации, сообщается, что слушания по делу РУСАДА пройдут не ранее конца апреля 2020 года.

Кроме того, CAS подтвердил, что в качестве третьих сторон в споре примут участие Международный олимпийские комитет, Олимпийский комитет России, Международная федерация хоккея, Международный паралимпийский комитет, а также ряд российских спортсменов.

Напомним, что 9 декабря 2019 года исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия из-за выявленных манипуляций в базе данных московской лаборатории. Если CAS согласится с доводами Всемирного антидопингового агентства, РФ в течение четырех лет не сможет выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира.



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