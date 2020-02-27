Ангарск ждет встречи с участниками уникального перехода Хабаровск — Москва

27.02.2020, 21:06, Новости дня

Ангарск ждет встречи с участниками уникального перехода Хабаровск — Москва. В нем принимают участие военнослужащие Восточного округа. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Мероприятие посвящено важной дате, которую будет отмечать вся страна: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спецназовцы стартовали 28 января на Дальнем Востоке, длинный путь преодолевают по-разному: иногда на лыжах, кое-где пешком или на снегоходах. Маршрут общей протяженностью около 8500 километров требует больших физических затрат.

Завтра утром в городе пройдет митинг, посвященный прибытию участников похода. А 7 мая с алым знаменем в руках военнослужащие достигнут Москвы. Торжественную церемонию встречи планируется провести на Красной площади.

 

Текст:

ГТРК "Иркутск"



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