Юрченко остался без конкурентов в борьбе за пост главы ВФЛА

27.02.2020, 21:06, Новости дня

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко остался единственным претендентом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Список кандидатов был опубликован на официальном сайте ВФЛА.

Ранее на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики претендовали также главный тренер сборной РФ Юрий Борзаковский, снявший свою кандидатуру еще 25 февраля, спортивный менеджер Михаил Гусев и президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

Как удалось узнать РИА Новости, Гусев не снимал свою кандидатуру. Он заявил, что не в курсе, по какой причине его не оказалось в списке претендентов на вакантный пост. Такой же ответ был получен и от Олега Курбатова.

Напомним, что 28 февраля в Олимпийском комитете РФ состоится внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой станет известен новый глава организации.



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