Загороднюк: Ракетная программа Украины? Ее не существует и никогда не было

27.02.2020, 21:06, Новости дня

Заявления о недофинансировании ракетной программы в государственном оборонном заказе являются спекуляциями, сказал в интервью LB.ua, опубликованном 26 февраля, министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«К вопросу о ракетной программе: ее не существует. И никогда не было. Так вышло. Мы только разрабатываем концепцию развития нашей ракетной отрасли», – заявил министр.

Проекты ракетных комплексов «Нептун» и «Ольха» Загороднюк назвал «исследовательскими конструкторскими разработками».

«Не было единого видения, куда мы как страна с точки зрения ракетостроительной отрасли идем. Большая концептуальная программа только в состоянии разработки и скоро будет готова. Тем не менее есть исследовательские конструкторские разработки того или иного вида вооружений. Например, «Ольха» или «Нептун». Естественно, останавливать их мы не собираемся. По «Нептуну» в этом году мы должны закрыть конструкторскую разработку и поставить его на вооружение, финансовый ресурс на это предусмотрен. Точно так же и с «Ольхой», – сказал глава военного ведомства.

В Минобороны отметили, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной отрасли в 2020-м увеличено на 300 млн грн.

18 февраля главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что в проекте украинского государственного оборонного заказа на 2020 год не предусмотрено достаточное финансирование ракетной программы. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг эту информацию.

Ракеты системы залпового огня «Ольха-М» – разработка конструкторов государственного предприятия «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.

Об успешном этапе испытаний ракеты «Нептун» пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля 2019 года. 27 мая ракетный комплекс успешно прошел огневые испытания.

27 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о государственном оборонном заказе на 2020–2022 годы.