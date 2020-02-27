Задержан житель Кубани, оставлявший координаты местонахождения убитой им девочки

27.02.2020, 21:05, Новости дня

Следователи задержали на Кубани подозреваемого в убийстве в 2016 году восьмилетней девочки из поселка Звезда, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 20 июня 2016 года отчим девочки подвез ее по направлению к дому, девочка выла из машины, однако домой не пришла. Долгое время местонахождение пропавшего ребенка установлено не было.

Лишь в конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, где указывалось местонахождение останков девочки. В этот же день следователи отправились по указанному адресу, где и обнаружили останки пропавшей, говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

По подозрению в убийстве был задержан 63-летний местный житель. Мужчина утверждает, что в день убийства девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. Он, решив ее прогнать, нанес девочке удар в область головы молотком, в результате чего она скончалась. Тело девочки злоумышленник вывез в соседний населенный пункт, где сокрыл его в поле. Подозреваемый признался, что надписи на домах оставлял именно он.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Крыму было найдено тело девочки после нескольких дней поиска. Отчима девочки задержали по подозрению в убийстве падчерицы. На допросе мужчина признался в убийстве ребенка и показал место, где скрыл тело.



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