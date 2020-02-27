Специалисты узнали, как нездоровая пища манипулирует мозгом человека

27.02.2020, 21:04, Разное

Австрийские исследователи исследовали воздействие нездоровой пищи на мозг. Они узнали, как вредные продукты манипулируют сознанием людей.
В опыте принимали участие 105 человек, которых поделили на две группы. В первой контрольной участники 8 дней принимали обычную пищу, а во второй группе был составлен рацион с вредной едой. В процессе эксперимента специалисты постоянно опрашивали испытуемых, интересуясь уровнем насыщенности после употребления разных блюд. Как оказалось, участники из второй группы не могли сказать, что наелись, даже после приема большого количества пищи, а в контрольной все хорошо себя чувствовали после обычной порции.

Эксперты объясняют такое явление излишком сахара и других микроэлементов в организме, которые отрицательно влияют на гипокамп – часть мозга, отвечающую за чувство насыщения. Вредная пища, как будто манипулирует сознанием, заставляя съедать намного больше нормы.

Австрийские специалисты советуют уменьшить употребление фастфуда и других неполезных продуктов, а также газированных напитков и чая с сахаром. Такое меню приводит к набору лишних килограммов и ухудшению здоровья, увеличивает риск появления сахарного диабета. Чтобы составить правильный рацион необходимо посоветоваться с диетологом, который подберет меню. Таким образом, в короткий срок можно получить желаемый результат.



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