Instagram запустит функцию прямого обмена сообщениями на Windows 10

27.02.2020, 21:04, Разное

Разработчики социальной сети Instagram объявили о запуске функции прямого обмена сообщениями на Windows 10. Свою новую опцию создатели презентуют как прогрессивное веб-приложение.
Ранее у пользователей устройств на Windows появилась возможность загружать фото непосредственно с ПК. Теперь они смогут использовать функцию прямого обмена сообщениями. Новшество появится на устройствах, работающих на базе операционной системы Windows 10. Разработчики утверждают, данная технология доступна через веб-клиент Instagram не так широко. Помимо этого сообщается, новое приложение лучше работает на устройствах с архитектурой ARM.

Профильные эксперты называют программу прогрессивной и считают, что она обязательно понравится интернет-пользователям. Если ранее обновления приходили либо не очень часто, либо вообще не появлялись, то теперь они будут поступать стабильно и регулярно.



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