Ольга Бузова в полупрозрачной юбке появилась на обложке журнала для домохозяек

27.02.2020, 21:04, Разное

Ольга Бузова, облаченная в полупрозрачную юбку, появилась на обложке журнала для домохозяек «Домашний Очаг». Редакция издания сделала важное исключение из правил, выбрав для заглавной страницы издания фото незамужней бездетной певицы.

Совсем недавно вышел новый номер журнала «Домашний Очаг». Для обложки была выбрана фотография, на которой Ольга Бузова предстала в чёрной полупрозрачной юбке и красочном пиджаке. Образ завершили красные босоножки и яркий макияж. Стоит отметить, что в этот раз редакция немного изменила правила, пригласив на съёмки незамужнюю артистку. Главный редактор журнала Наталья Родикова объяснила, с чем связаны такие перемены.

Оказалось, ранее важным критерием для выбора героини было наличие семьи, детей, ведь именно такую ассоциацию вызывает название «Домашний очаг». Считалось, что по большей части читательницами журнала тоже являются создательницы уюта в доме, которые, тем не менее, хотят ухаживать за собой, чтобы нравится любимому супругу. Но времена меняются. Сейчас многие не боятся говорить о проблемах в личной жизни. Редакция журнала понимает, женщины — обычные люди, а не рекламная картинка, и судьба каждой из них по-своему уникальна. Тем не менее, современных читательниц объединяет желание окружить себя и своих близких заботой, и сделать домашний очаг тёплым и уютным.