Ольга Бузова в полупрозрачной юбке появилась на обложке журнала для домохозяек

27.02.2020, 21:04, Разное

Ольга Бузова, облаченная в полупрозрачную юбку, появилась на обложке журнала для домохозяек «Домашний Очаг». Редакция издания сделала важное исключение из правил, выбрав для заглавной страницы издания фото незамужней бездетной певицы.
Совсем недавно вышел новый номер журнала «Домашний Очаг». Для обложки была выбрана фотография, на которой Ольга Бузова предстала в чёрной полупрозрачной юбке и красочном пиджаке. Образ завершили красные босоножки и яркий макияж. Стоит отметить, что в этот раз редакция немного изменила правила, пригласив на съёмки незамужнюю артистку. Главный редактор журнала Наталья Родикова объяснила, с чем связаны такие перемены.

Оказалось, ранее важным критерием для выбора героини было наличие семьи, детей, ведь именно такую ассоциацию вызывает название «Домашний очаг». Считалось, что по большей части читательницами журнала тоже являются создательницы уюта в доме, которые, тем не менее, хотят ухаживать за собой, чтобы нравится любимому супругу. Но времена меняются. Сейчас многие не боятся говорить о проблемах в личной жизни. Редакция журнала понимает, женщины — обычные люди, а не рекламная картинка, и судьба каждой из них по-своему уникальна. Тем не менее, современных читательниц объединяет желание окружить себя и своих близких заботой, и сделать домашний очаг тёплым и уютным.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Ляйсан Утяшева рассказала о традиционном семейном гадании в новогоднюю ночь

29.12 / Тайна говорящих чегемских мумий

06.02 / Автоновости: Volkswagen выпустит более быструю версию гоночного спорткара ID.R

16.01 / Фадеев подтвердил слухи о возвращении группы SEREBRO

17.01 / Валерия показала снимок Пригожина в женских туфлях в Дубае

30.01 / Дочь Михаила Ефремова рассказала об алкоголизме Ксении Качалиной: «Мать медленно угасает»

10.02 / Кадр с лицом Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскара» стал мемом

03.02 / Наука: Нейронные связи мозга научились сохранять при заморозке

21.01 / Панина намерены лишить высокого звания после заявления об Украине

19.01 / Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов и блогеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика