Еще один участник протестов в Ингушетии получил реальный срок

27.02.2020, 20:57, Новости дня

Железноводский городской суд Ставрополя приговорил к году и девяти месяцам колонии-поселения участника митинга в Ингушетии Рашида Аушева, сообщает «Фортанга.ORG».

По версии обвинения, 40-летний Рашид Аушев на митинге 26-27 марта в Магасе бросил два стула в росгвардейцев, чем причинил одному из них физическую боль.

Протесты в Ингушетии проходили в марте 2019 года. Люди выходили на митинги из-за договора о новой границе с Чечней, согласно которому Ингушетия лишилась части территорий.

Митинги в Магасе переросли в массовое столкновение с силовиками, которые попытались разогнать активистов. После этого против десятков участников акции были возбуждены уголовные дела.



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