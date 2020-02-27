Маркарова не исключает, что бюджет Украины пересмотрят из-за ряда факторов

27.02.2020, 20:54, Новости дня

Из-за более низкого курса гривны, чем было запланировано в бюджетном кодексе на 2020 год этот документ могут изменить. Такое мнение министр финансов Украины Оксана Маркарова выразила в интервью FinClub, которое было опубликовано 27 февраля.

«Импорт, заложенный в макропрогнозе, должен был расти на 11,3% (в долларовом эквиваленте) по курсу 27 грн/$. Но импорт вырос всего на 1% в январе, а разница по курсу в 3 грн очень большая. Это объективные факторы, которые требуют анализа и работы тех, кто занимается макропрогнозом. Когда его изменят, мы поймем, каким образом должен быть откорректирован бюджет», – сказала она.

По словам министра, курс гривны – «не единственный показатель, который существенно отклонился от утвержденного макропрогноза».

«Также важны прогнозные показатели импорта, потребления, инвестиций… В Бюджетном кодексе указано несколько оснований для пересмотра бюджета. Существенный пересмотр макропрогноза – один из них. Если ориентироваться на макропрогноз, обнародованный 30 января Национальная банком, когда он в последний раз просматривал учетную ставку, можно предположить, что макропрогноз, который сделает Министерство экономики [торговли и сельского хозяйства], будет иметь существенные отличия от учтенных в бюджете показателей. Так что мы уже готовимся и анализируем выполнение доходов за первый месяц», – объяснила Маркарова.

Она подчеркнула при этом, что «январь не всегда показателен».

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

1 февраля Минфин сообщил, что поступления в общий фонд госбюджета Украины составили в январе 42,6 млрд грн при расчетных 56,4 млрд грн.