Пенс объявил о назначении координатора по борьбе с коронавирусом

27.02.2020, 20:52, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс в четверг объявил о назначении координатора по борьбе с распространением коронавируса. Этот пост получила Дебби Биркс, ранее занимавшаяся вопросами борьбы с ВИЧ/СПИДом. Она войдет в состав рабочей группы под руководством министра здравоохранения и соцобеспечения Алекса Азара и будет получать помощь от сотрудников Совета по национальной безопасности.

По словам Пенса, Биркс ранее зарекомендовала себя как высококлассный специалист в области здравоохранения. Будучи врачом и ученым, она более тридцати лет проработала в этой сфере и обладает широким опытом в области борьбы с вирусными заболеваниями, разработки вакцин и межведомственного сотрудничества. Она участвовала в разработке и патентовании вакцин, в том числе в одном из самых крупных испытаний вакцины от ВИЧ в истории.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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