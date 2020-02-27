Стало известно название телеканала для ОРДЛО, которое утвердил Зеленский – СМИ

27.02.2020, 20:42, Новости дня

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться «Дім»/»Дом». Об этом сайту «Детектор медіа» сообщили три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команде, которая занимается созданием канала.

По их данным, название нового канала утверждал президент Украины Владимир Зеленский.

Дизайн лого нового канала таков, что название можно прочитать двумя различными способами – как на украинском, так и на русском языке.

Планируется, что телеканал начнет вещание 1-го или 2 марта. Его презентацию проведут 2 марта.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор «24 канала» Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников канала «112 Украина».

Телеканал UATV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UATV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском. Он прекратил вещание в середине января 2020 года.