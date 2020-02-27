Украина завоевала бронзу на чемпионате Европы по биатлону

27.02.2020, 20:42, Новости дня

Сборная Украины 27 февраля завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси на базе «Раубичи» возле Минска, в одиночной смешанной эстафете, сообщает Biathlon.com.ua.

За сборную Украины выступали Руслан Ткаленко и Анастасия Меркушина.

Украинские спортсмены проиграли победителям гонки сборной Норвегии 11,8 секунды. Второе место заняла Германия – +11,5 секунды.

Ткаленко и Меркушина использовали семь дополнительных патронов, штрафные круги не бежали.

В этот же день сборная Украины в смешанной эстафете завоевала золото чемпионата Европы.

26 февраля в мужском суперспринте Пидручный был третьим, Елена Пидгрушная заняла второе место в этом виде соревнований среди женщин.

Расписание всех гонок европейского первенства и состав сборной Украины можно посмотреть по ссылке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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