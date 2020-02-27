Джеки Чан находится на карантине с подозрением на коронавирус

27.02.2020, 20:30, Разное

Джеки Чан находится на карантине, так как у него подозревают коронавирус. Меры предосторожности в отношении актёра и режиссёра приняты в связи с посещением им вечеринки в Гонконге, на которой был гость, зараженный COVID-2019.

Известный каскадёр вынужден сейчас ограничить круг общения и изменить свои творческие и личные планы. Знаменитость из Гонконга в ходе своего присутствия на частной вечеринке находился в одной компании с мужчиной, которым оказался 48-летний полицейский. Впоследствии сотруднику региональной силовой структуры диагностировали вирус COVID-19. Вместе с тем, популярный артист ранее обещал 1 млн юаней тому, кто создаст эффективное лекарство от крайне опасного заболевания.

Актёр отметил, что обещанные им деньги в разработке нового препарата играют далеко не главную роль. Джеки Чану, по его словам, надоело видеть пустые улицы городов, которые ранее были оживлёнными. Мировой знаменитости неприятно наблюдать, как его соотечественники противостоят вирусу и при этом умирают, тогда как должны радоваться жизни.