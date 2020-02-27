Небензя потребовал «не хоронить астанинский процесс» по Сирии

27.02.2020, 20:30, Новости дня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации призвал коллег «не хоронить астанинский процесс» по сирийскому урегулированию.

На заседании СБ ООН представители Германии, Франции и других стран призвали Россию и Турцию к переговорам по Идлибу. Постпред США Келли Крафт заявила, что в ухудшении ситуации виноваты РФ и Иран, постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что «астанинский формат провалился», передает ТАСС.

«Мы просим не красить все в белое и черное, не замалчивать другую сторону вопроса, не нагнетать политическое давление. И не спешите хоронить астанинский формат. Как и многие другие страны, мы работаем с сирийской стороной над решением существующих сложностей», – отметил постпред России.

Ранее Турция заявила, что необходимо в первую очередь установить режим прекращения огня в сирийском Идлибе.

МИД РФ заявлял, что одной из главных причин деградации обстановки в Сирии является невыполнение российско-турецких договоренностей.



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