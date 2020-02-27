Названа дата встречи Путина с главами думских фракций

27.02.2020, 20:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы для обсуждения поправок в Конституцию 5 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», – ответил он на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

На прошлой неделе Путин на встрече с главой фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым пообещал собрать всех лидеров фракций нижней палаты парламента и обсудить поправки в Конституцию.

Напомним, голосование по поправкам в основной закон страны намечено на 22 апреля.



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