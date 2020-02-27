Жители восьми областей Украины могут остаться без тепла из-за долгов теплопоставщиков

27.02.2020, 20:30, Новости дня

В восьми областях Украины 16 теплопоставщиков рискуют быть отключенными от газоснабжения из-за долгов. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба «Нафтогазу».

В частности, под угрозой срыва отопительного сезона оказались Софиевка, Днепр (Днепропетровская область), Бородянка, Чубинское (Киевская область), Счастье (Луганская область), Беляевка, Одесса, Таирово (Одесская область), Полтава, Рогань и часть Харьковской области, Олешки (Херсонская область) и Дунаевцы (Хмельницкая область).

«Нафтогаз» письменно уведомил эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание отключения от газоснабжения с 1 марта 2020 года.

Вместе с тем, в «Нафтогазе» уточнили, что с 19 февраля 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи и избежали риска отключения от газоснабжения.

24 января «Нафтогаз» сообщал, что 37 украинских производителей тепла задолжали около 454 млн грн за поставленный газ.