Коронавирус по-прежнему вызывает негативную динамику на мировых финансовых рынках

27.02.2020, 20:30, Новости дня

Финансовые рынки во всем мире в четверг вновь продемонстрировали спад, который продолжается уже четвертый день на фоне беспокойства по поводу распространения нового коронавируса и его последствий для мировой торговли.

Европейские рынки во второй половине дня опустились примерно на 3 процента, а ключевые биржи Нью-Йорка в начале торгов потеряли около 2 процентов. Азиатские рынки к закрытию торгов демонстрировали смешанную динамику.

Индекс S&P 500 за неделю потерял около 10 процентов на фоне ежедневного появления о новых случаях заболевания вирусом, который унес уже 2 800 жизней. Индекс Dow Jones упал почти на 11 процентов.

В обоих случаях резкий спад считается коррекцией рынка после недавних высоких показателей.

Американские органы здравоохранения предупреждают об угрозе распространения вируса в США, хотя пока в стране зафиксировано относительно мало случаев заболевания.

В среду вечером президент Дональд Трамп заявил, что риск заболевания коронавирусом в США «очень низок».

«Мы готовы адаптироваться и готовы сделать все необходимое по мере распространения болезни, если она распространится», – сказал Трамп. По его словам, в стране вирусом заразились лишь 15 человек, и ожидается, что все они выздоровеют.

Трамп, нередко отмечающий позитивную динамику на финансовых рынках за время его президентства, назвал коронавирус лишь одной из причин спада. По его словам, инвесторы настроены настороженно в связи с продолжающейся борьбой между многочисленными кандидатами на президентскую номинацию от Демократической партии.

«Я думаю, они очень расстраиваются, глядя на то, как кандидаты-демократы стоят на сцене, выставляя себя дураками», – сказал Трамп, добавив, что рынки вновь воспрянут, если он будет переизбран.