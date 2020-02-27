ЕС запустил совместный мониторинг влияния коронавируса на экономику

27.02.2020, 20:26, Новости дня

Евросоюз запустил процесс совместного мониторинга влияния вспышки коронавируса на экономику государств-членов сообщества, сообщил в Брюсселе комиссар ЕК по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы запускаем процесс со всеми государствами-членами совместного мониторинга ситуации, который нам в реальном времени позволит собирать данные по ситуации по всем государствам ЕС», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что это необходимо для определения степени негативных последствий от вспышки коронавируса. «Это позволит нам иметь четкое понимание. В случае, если будет такая необходимость, мы соберемся еще раз через месяц или позже», – отметил Бретон.

На фоне рисков распространения коронавируса рынок акций РФ закрыл торги снижением на 3,4-5%. Это сильнейшее падение с апреля 2018 года.

Также падают мировые цены на нефть, стоимость марки Brent опускается ниже 51 доллара за баррель, марки WTI – до 47,7 доллара. Снижается в цене рубль относительно доллара и евро, которые обновили максимумы за пять месяцев.