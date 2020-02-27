Белорусский эксперт назвал причину громких заявлений Лукашенко в последнее время

27.02.2020, 20:26, Новости дня

«Чем ближе выборы президента Белоруссии, тем больше громких заявлений будет делать Александр Лукашенко. Очевидно, что он ищет любой способ, чтобы спровоцировать скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Так он прокомментировал обвинения в «понуждении к интеграции», которые Лукашенко выдвинул в адрес России.

«После того, как Александр Лукашенко 8 декабря 2019 года отказался подписывать соглашение об углублении интеграции в рамках Союзного договора, эта тема ушла из российской прессы. Похоже, Москва больше не рассчитывает на то, что с Лукашенко можно какую-то кашу сварить. Это очевидный момент, поэтому Лукашенко пытается привлечь к себе какое-то внимание, но на него уже мало внимания обращают», – полагает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Лукашенко в четверг обвинил Россию в некоем «понуждении к интеграции». Белорусский лидер, на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, заявил: «Новый термин появился в Союзе (России и Белоруссии) – «понуждение к интеграции». И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии. Понимаете, о чем идет речь».

Как информирует РИА «Новости», Лукашенко напомнил, что он – наряду с первым президентом РФ Борисом Ельциным – выступал за реальную интеграцию «наших государств, экономик… и так далее», но «сохраняя суверенитет и независимость». «Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня», – подчеркнул президент Белоруссии. Лукашенко усмотрел «понуждение» в ценообразовании на российский газ. Он заявил, что на фоне переговоров о сохранении цены на уровне 110 долларов за тысячу кубометров газа стоимость на бирже снизилась ниже ста долларов. Россия, по утверждению Лукашенко, называет цену в 127 долларов за тысячу кубов «благом» для Белоруссии. При этом он заявил, что Польша американский СПГ по цене 90 долларов.

«Бывший премьер-министр Белоруссии Мясникович, с которым встречался Лукашенко, с 1 февраля возглавляет Евразийскую комиссию, один из руководящих органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В данном случае белорусская сторона может тормозить развитие интеграционных процессов», – считает Болкунец. Эксперт полагает, что неспроста Лукашенко упомянул право вето Белоруссии в ЕАЭС. «Это может насторожить других членов Евразийского союза», например, Армению, полагает собеседник. «И это может означать, что Лукашенко может пытаться использовать площадку Евразийского экономического союза для своих политических целей», – считает Болкунец. Эксперт полагает: речь может идти как об очередном раунде торга с Москвой о ценах на топливо, так и о политической игре Лукашенко перед президентскими выборами, которые должны состояться не позднее 30 августа.

Белорусский лидер не в первый раз пытается использовать ЕАЭС как инструмент для продвижения своих интересов, отметил Болкунец. Он напомнил, что год назад глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сравнил ситуацию в ЕАЭС с застрявшим лифтом – по мнению Болкунца, российский министр фактически обвинил в блокировании решений именно Белоруссию.

В ходе нынешнего торга о ценах на нефть Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того. Минск собирался налаживать беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Также США заявляли о готовности обеспечить Белоруссию этим топливом.

Впрочем, в минувшую пятницу Лукашенко заявил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента РФ Владимира Путина по ситуации с нефтью, вопрос с поставкой которой негативно отразился на отношениях Москвы и Минска.