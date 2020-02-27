Венсан Кассель и Тина Кунаки впервые за полгода показали дочь Амазони

27.02.2020, 20:22, Разное

Улетев в солнечную Бразилию еще перед католическим Рождеством, два из трех зимних месяца 53-летний Венсан Кассель и 22-летняя Тина Кунаки провели под пальмами. С тех пор они регулярно публиковали подробный фотоотчет в социальных сетях — тут первая порция жарких снимков. После новогодних праздников к ним добавились кадры местных папарацци, однако им не удалось сфотографировать супругов с дочерью.

Но вот в минувшие выходные, кажется, самому проворливому репортеру на всей планете удалось подловить на пляже семейство в полном составе, но нам представилась возможность оценить фотографии лишь сейчас. Официально эти снимки можно назвать первыми, на которых видно каждую черточку лица Амазони, которой сейчас уже почти 10 месяцев. На них запечатлены невероятно трогательные семейные моменты: например, как Венсан учит дочку плавать и с каким интересом она познает мир вокруг себя.

Напомним, впервые разглядеть девочку папарацци смогли в августе прошлого года, когда новоиспеченные родители приехали на Венецианский кинофестиваль. С тех пор звездные родители стали более осмотрительными, и малышка пропала с радаров больше чем на полгода.

Венсан Кассель и Тина Кунаки с дочерью Амазони

О романе Венсана Касселя и еще 18-летней Тины Кунаки заговорили летом 2015 года — тогда влюбленные впервые были замечены вместе на Ибице. С самого начала они решили не скрывать свои отношения. Историю их знакомства Тина описала в одном из своих немногочисленных интервью — правда, избегая лишних подробностей:

Это был волшебный момент — мы оказались в одном и том же месте одновременно. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, скажу лишь, что мы оба любим серфинг.

По ее словам, первое время она даже не подозревала, что Венсан — известный актер. Журналисты заподозрили ее в лукавстве — сложно не знать лицо мужчины, известного на весь мир. Однако и тут Кунаки нашла объяснение: она выросла в маленькой деревне, где не было ни телевизоров, ни кинотеатров.

Первый официальный выход в свет Касселя и Кунаки состоялся в ноябре 2016 года на вечеринке Victoria’s Secret. А весной 2017-го они побывали на юбилейном, 70-м кинофестивале в Каннах. Кстати, там же присутствовала и бывшая жена Венсана — Моника Беллуччи, которая вела церемонию. В августе 2018-го они поженились, а в апреле 2019-го у них родилась дочь.

Историю любви Венсана и Тины читайте здесь.