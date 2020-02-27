На Масленицу в гости: гид по московским ресторанам с изысканным блинным меню

27.02.2020, 20:22, Разное

Первый блин комом — и с этим не поспорит ни одна хозяйка. Однако «авторы» этого выражения — древние славяне — вкладывали во фразу совершенно иной смысл, не имеющий ничего общего с неудачным кулинарным опытом. В те времена Масленицу отмечали в день весеннего равноденствия, когда просыпается вся природа, в том числе и медведи. Комов — как звали славяне косолапых — люди почитали и приносили им на праздник «блинные жертвы». Так и говорили, что первый блин комАм, то есть медведям, а Масленицу называли Комоедицей.

Как бы то ни было, что касается ведущих шеф-поваров столицы, то можно не сомневаться, что с «блином комом» сталкиваться им не приходится. Чтобы оценить мастерство признанных гуру кулинарии, предлагаем совершить гастропутешествие в праздичную неделю.

«Восход»

Создатели ресторана «Восход» сделали все, чтобы заставить своих гостей поностальгировать по советскому кулинарному прошлому. Можно с уверенностью сказать, что одним из самых популярных блюд в СССР были блины. Их пекли в каждой республике на завтрак, обед и ужин.

К Масленице шеф-повар «Восхода» Максим Тарусин подготовил 30 интересных вариантов блинов. Среди холодных позиций — блинчики с подкопченной форелью на пюре из авокадо; с печенью трески и жареным луком; с сельдью, маринованными огурцами и листьями салата с хреном; с красной или щучьей икрой, а также блинный печеночный торт с копченой сметаной.

Любителям горячих блинов стоит попробовать тонкие блинчики с ломтиками оленины, яблоками и вишней или блины с белыми грибами в сметанном соусе.

Сложный выбор предстоит в десертах: блинчики с яблоком и маком, курагой и имбирем, грецким орехом и черносливом, с вишней, с творогом и изюмом, со сметаной, медом, с малиновым вареньем, сгущенкой, а также жареные блины с ревенем, мандарином, цедрой, клубникой и домашним пломбиром. Главное — определиться!

Гастроцентр «Зарядье»

Флагманский столичный фуд-маркет отмечает Масленицу шумно и весело. На первом этаже будут организованы традиционные русские увеселения — ярмарка с блинами, баранками, бубликами и леденцами. На take-away острове второго этажа нагулявшиеся по парку «Зарядье» гости смогут согреться только что испеченными блинами, горячим чаем и кофе. Дети получат вкусные подарки. А в последний день празднеств скоморохи и «заводилы» устроят дружный хоровод.

Повара девяти станций испекут по меньшей мере 100 000 блинов. Будут блины с начинками из морепродуктов: с лососем, крабовым мясом и форшмаком из сельди. Для любителей мяса и дичи тоже есть предложение: блинчики с паштетом из утки с бруснично-аджичным соусом, с ростбифом и с телятиной.

«Белуга»

За деликатесной Масленицей — в caviar brasserie «Белуга». Шеф-повар Антон Ковальков мастерски стилизует и модернизирует исторические рецепты и предлагает гостям ресторана на выбор блины русские пшеничные, кефирные, ржаные или сдобные оладьи. В качестве начинок — самая разнообразная икра: осетровая классическая, осетровая малосольная не пастеризованная, стерляжья астраханская, севрюжья малосольная, белужья бисерная. Есть и более доступные позиции: икра горбуши, форели или нерки.

Непременно стоит попробовать и более сложные авторские блюда в блинной тематике: запеченные блинчики с крабом и биском из магаданской креветки, датские круглые оладушки с копченым осетром и соусом из черной икры и ржаные блины с пастрами и кремом из сливочного хрена.

В качестве безусловного бонуса — вид на Кремль и народные масленичные гулянья в самом центре столицы.

«Воронеж»

Помимо обязательной классической масленичной программы, в которую в «Воронеже» включены и сытные, и десертные блины (со сметаной, с белыми грибами, с щучьей икрой, с мясом, с карамельно-апельсиновым соусом и свежими ягодами, с творогом и кинзой), в этом году гостей ждет любопытное десертное предложение от нового шеф-кондитера ресторана Лючии Чеботарь.

На масленичную неделю в ресторане будут подавать облепиховые блины с заварным кремом, с соусом из калины и шоколадным крамблом, маково-творожные блинчики в виде улитки под карамельным соусом с грушей и айвой, блины «Райские яблоки» с начинкой из домашнего йогурта и карамелизированными в меду пряными яблоками-ранетками, пышные блины с белым шоколадом и черной смородиной.

Самых искушенных ждут «черные» блины: из черемуховой муки с черничным кремом, пышные блины на кефире с добавлением шоколада и шоколадные мешочки с начинкой из сливочного сыра с соусом из вишни на бурбоне.

Modus

Шеф-повар Андрей Жданов организовал настоящий блинный фестиваль. Всю масленичную неделю в Modus будут стопками отпекать оладьи и блины. Для начала гостям нужно выбрать «основу»: из какой муки — гречишной или пшеничной — приготовить блины. А дальше задача посложнее — определиться с начинкой: икра красная, щучья или черная, сырный крем и маринованный лосось, тамбовский окорок и пюре из пастернака. А может быть остановиться на мороженом из черешни? Если хочется чего-то позамысловатее, можно заказать блинную самсу с цыпленком и жареными грибами.

Uhvat

Ресторан современной русской кухни Uhvat принимает участие в фестивале «Шампань Масленица», посвященном окончанию зимы и организованном известным французским Домом игристых вин. Суть фестиваля в том, чтобы по-новому интерпретировать гастрономические традиции Масленицы и подчеркнуть идеальное сочетание блюд высокой русской кухни с изысканным французским шампанским. Праздничное меню, составленное бренд-шефом Uhvat Виктором Белеем, — яркое тому подтверждение. Итак на повестке — блинчики с вишневым желе и лавандовой меренгой, черные блины со «снегом» из сметаны, красной икрой и зеленым маслом, блины «бородинские» с тартаром из сельди, щучьей икрой, яйцом и свеклой.

BURO TSUM

Шеф Владимир Чистяков нашел для русской Масленицы новый поворот сюжета — датский блин. Большой как пирог и хрустящий как пицца. В отличие от классических блинчиков датские готовятся на чугунной сковородке в печи и получаются немного похожими на профитроли, воздушными и хрустящими. Начинки не уступают в оригинальности: мясное рагу с пармезаном, татаки из лосося, свежие ягоды. Без традиционных блинов тоже не обошлось: есть модные с авокадо и крабом, есть традиционные со сгущенкой.