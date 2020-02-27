Американские ученые назвали новую опасность сладких газированных напитков

27.02.2020, 20:21, Разное

Американские исследователи из Tufts University назвали новую опасность сладких газированных напитков. Они включили в перечень и 100-процентные фруктовые соки.

Дислипидемия, которая характеризуется нарушением баланса холестерина в организме, несет серьезную угрозу для организма. Она сопровождается значительным повышением уровня «вредного» и таким же понижением «полезного» холестерина. Риск возникновения состояния растет в течение жизни человека, но критическим является возраст после 40 лет для людей, систематически употребляющих газированные и простые напитки с высоким содержанием сахара.

По мнению ученых, которое они изложили в журнале AHA «Креативная кардиология», дислипидемия провоцирует развитие тяжелых заболеваний сердца и сосудов с неблагоприятным прогнозом. Отказ от употребления таких напитков является одним из первых шагов к здоровому образу жизни. Исследователи, говоря о соках, считают, что польза от них не подтверждена научно. Они советуют есть свежие фрукты, а среди напитков отдавать предпочтение чистой воде.