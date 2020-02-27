Журналисты протестировали 55-ваттную зарядку нового iQOO 3

27.02.2020, 20:21, Разное

Журналисты китайского профильного издания IT Home протестировали в своей лаборатории 55-ваттную зарядку нового игрового смартфона iQOO 3. Независимые эксперты проверили, насколько эффективно работает гаджет, и какой период времени ему понадобится, чтобы батарея зарядилась до 100% заряда.
Смартфон iQOO 3 питает аккумуляторная батарея на 4440 мАч. Устройство получило технологию быстрой зарядки Multi-Turbo 3.0, способную, по словам производителя, всего за 15 минут зарядить девайс на 50%. Независимые специалисты решили проверить, насколько заявление разработчика соответствует действительности. Для исследования эксперты использовали специальный тестер, который демонстрирует актуальную мощность и соотношение вольтажа и ампеража.

За пять минут батарея зарядилась до 16%, за десять минут — до 33%, за 15 минут — до 46%, за 20 минут — до 56%. Чтобы полностью зарядить батарею аппарату потребовалось 53 минуты. При этом проблем с подогревом блока питания не возникло.



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